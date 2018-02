Bestuurder die fietser aanreed en vluchtmisdrijf pleegde in Gent, is opgespoord

Gent - De fietser die maandagmorgen in Gent levensgevaarlijk gewond raakte bij een aanrijding met vluchtmisdrijf, is buiten levensgevaar. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De bestuurder van het voertuig werd opgespoord maar de omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk.

Het ongeval gebeurde rond 07.45 uur in de Zeeschipstraat, ter hoogte van de Meulestedebrug. Een fietser werd aangereden door een voertuig en kwam zwaar ten val. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 55-jarige man. Hij is momenteel buiten levensgevaar.

Volgens een getuige veroorzaakte een vrachtwagen het ongeval. Er loopt een onderzoek naar het ongeval en de omstandigheden ervan. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld. Er werd een bestuurder opgespoord van een vrachtwagen, die mogelijk betrokken was bij het ongeval. Het onderzoek moet duidelijk maken of de bestuurder het ongeval veroorzaakte.