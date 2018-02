Na langslepende ruzie: gemengde gebedszone voor mannen en vrouwen aan Klaagmuur

Na een jarenlange aanslepende ruzie is Israël nu toch begonnen met de inrichting van een gezamenlijke gebedszone voor mannen en vrouwen aan de Klaagmuur in Jeruzalem. In juni 2017 had de premier verordend de nieuwe zone in te richten”, zei een afgevaardigde van het bureau van premier Benjamin Netanyahu maandag. “Wat er nu gebeurt, is de omzetting van die verordening”. De Klaagmuur is wereldwijd de heiligste site van de joden.