Bus tegengehouden omdat er 1,6 ton (!) sneeuw op dak lag

Sneeuw schrikt Scandinavische chauffeurs blijkbaar niet af. Ten bewijze: de Zwitserse politie heeft zondag een Zweedse bus tegengehouden die rondreed met 1,6 ton sneeuw op het dak.

De agenten van het kanton Soleure (in het noordwesten van Zwitserland) hielden de bus ’s namiddags tegen in de gemeente d’Oensingen. “Bij een controle werd vastgesteld dat op het dak van de bus een laag van meer dan 40 centimeter lag, die meer dan 1.600 kilo woog”, aldus de lokale politie in een communiqué. “Rondrijden met zoveel sneeuw op het dak is zeer riskant. Blokken sneeuw en ijs kunnen onderweg makkelijk loskomen en op andere wagens terechtkomen.”

De chauffeur van de bus kreeg een boete voor gevaarlijk rijgedrag, en moest de sneeuw van het dak verwijderen alvorens hij mocht verderrijden.