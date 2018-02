Het rampenfonds is zelf een ramp: “Ik wacht al bijna vier jaar op mijn 100.000 euro”

1.338 dagen. Zo lang is het geleden dat de Pinksterstorm van juni 2014 over grote delen van Vlaanderen raasde en ferme hagelbollen vernieling zaaiden. “Maar al evenlang wachten we op onze centen van het rampenfonds”, zegt bloemiste Vanessa Braeckman uit Evergem. En ze is niet de enige. In Oost-Vlaanderen alleen al zijn er nog een kleine 3.000 dossiers niet afgewerkt door “personeelsgebrek”.