Plein in Frans stadje is inzet van ruzie tussen burgemeester en Belgische ambassadeur

De burgemeester van de Franse stad La Roche-sur-Yon wil het plein dat naar onze ­koning Albert I is genoemd herdopen tot ‘Esplanade Simone Veil’. “Net nu we de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog herdenken, waarin onze koning nog meestreed”, schrijft de Belgische ambassadeur in een officiële protestbrief.