Vanhaezebrouck schiet weer in het rond: op spelers, op transfers en op fans. Maar heeft hij gelijk?

Het is opnieuw good old Hein. Vanhaezebrouck schiet weer in het rond: op zijn spelers, op het transferbeleid, op de fans. Natuurlijk heeft de coach excuses door de verkoopcrisis bij Anderlecht, maar om nu zo zich heen te slaan… Dat leidt nergens toe. Integendeel. Vanhaezebrouck zet velen in de wind en kan zo nog meer twijfel zaaien.