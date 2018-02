Voetbalglorie boven alles: doelman breekt bijna zijn rug om goal te voorkomen (en wil zaterdag alweer spelen)

De wedstrijd tussen Bognor en Truro in de National League South werd in de 79e minuut een tijd lang stilgelegd. Truro, dat strijdt voor promotie, had net de 1-0 gescoord na een intense partij tegen degradatiekandidaat Bognor. Wat doelman Dan Lincoln ook probeerde. Die gooide zich als een gek voor de bal, maar kon het doelpunt dus niet voorkomen.

Het leverde hem wel een serieuze blessure op. Even werd er gevreesd voor permanente schade aan de rug van Lincoln. Hij werd dan ook op een brancard afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar viel alles al bij al nog mee. Op Twitter plaatste Lincoln een foto van zijn beschadigde rug.

“Net uit het ziekenhuis ontslagen. Ik voel me wat slechter door de slijtage, maar het is gelukkig niets serieus of op de lange termijn schadelijk. Gewoon wat verse oorlogswonden. Er gaat niets boven wat bescherming van de scheidsrechter”, aldus een sarcastische Lincoln.

“Het wordt een zware week om te herstellen voor de wedstrijd van zaterdag, maar ik ben klaar voor die uitdaging”, stelt hij in een andere tweet. “Ik wil iedereen bedanken die voor mij gezorgd heeft en die me op en naast het veld bezocht hebben.”

Just being released from Hospital now. Feeling a little worse for wear, but thankfully no serious or long lasting damage. Just a few fresh battle wounds... Nothing like a bit of protection from the officials.. #sarcasm #uptherocks pic.twitter.com/asHF4UB4Of

It’s gunna be a tough old week recovering to get back in Yellow for Saturday, but I’m always up for a challenge!! I’d like to thank everyone involved in looking after me and attending to me ON and OFF the pitch. Was a real touch of class to see Jack Pearce at the Hospital for me pic.twitter.com/ITo9PGMZUr