Brussel - Steven Defour is maandag aan de knie geopereerd. “Alles is goed verlopen. Bedankt voor alle steunbetuigingen. Ze motiveren me om zo snel mogelijk terug te keren”, postte de Rode Duivel op Instagram.

De 29-jarige middenvelder was dit seizoen telkens titularis bij Burnley, zevende in de Engelse Premier League, tot hij vorige week meldde dat hij onder het mes moest om het kraakbeen in de knie te laten herstellen. Het seizoen van Defour zit erop en wellicht mist hij ook het WK in Rusland.