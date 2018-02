Joseph Akpala is weer trefzeker: waarom de ideale schoonzoon belangrijk is voor KV Oostende

Vorig seizoen waren het Play-off 1-ploegen, een jaar later zijn Zulte Waregem en KV Oostende al lang blij dat ze vrij zijn van degradatiezorgen. En behoorlijk aan elkaar gewaagd ook. Willen, maar niet altijd kunnen en dus werd het 1-1 aan de Gaverbeek, met twee Nigeriaanse tegenpolen in een hoofdrol.

Joseph Akpala is – mild uitgedrukt – niet de meest fijnbesnaarde voetballer. Dat was al zo bij Charleroi en Club Brugge, en ook in Waregem werd het pijnlijk zichtbaar toen de 31-jarige Nigeriaan een vlijmscherpe ...