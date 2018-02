25 jaar na tragische dood plaatsen ouders herdenkingsbericht voor hun zoon: “Onze Wouter verdient dat”

25 jaar geleden was het gisteren al dat Wouter Vande Walle (toen 16 jaar) stierf bij een verkeersongeval. Op 5 februari 1993. Voor sommigen een eeuwigheid geleden, maar niet voor zijn familie. Die herdachten hem daarom met een rouwbericht in de krant. “Omdat hij opnieuw leeft als mensen aan hem denken. En in de hoop dat de dader dit ziet en ook nog eens stilstaat bij wat hij deed.”