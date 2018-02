Trump haalt (weer) uit naar Britten, maar die reageren furieus

De Amerkaanse president Donald Trump en de Britse premier Theresa May liggen opnieuw in de clinch. Ditmaal over een tweet van Trump over de Britse gezondheidszorg, die over het Kanaal zeer gevoelig ligt. May en haar minister van Gezondheid reageerden alvast gepikeerd, en ook de gewone Britten lieten hun afkeuring van de Amerikaanse “bemoeienis” blijken.

President Trump had op Twitter de National Health Service (NHS) - die door de overheid wordt gefinancierd - als een voorbeeld aangehaald hoe algemene, door de staat betaalde zorgstelsels niet kunnen functioneren. Afgelopen weekeinde was er in Groot-Brittannië tegen besparingen in de NHS betoogd.

The Democrats are pushing for Universal HealthCare while thousands of people are marching in the UK because their U system is going broke and not working. Dems want to greatly raise taxes for really bad and non-personal medical care. No thanks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 februari 2018

De Britten protesteerden dit weekend massaal tegen besparingen in de gezondheidszorg Foto: AP

Speldenprikje van May en Hunt

Theresa May reageerde onmiddellijk: “De premier is trots over een gezondheidssysteem te beschikken dat kosteloos zijn diensten aanbiedt”, liet May via een woordvoerder van Downing Street weten. Daarmee deelde ze meteen een prikje uit aan haar Amerikaanse evenknie: het zorgsysteem in de VS is notoir duur.

Haar minister van Gezondheid Jeremy Hunt zei het nog duidelijker: “Ik ben er trots op een burger te zijn van een land dat de universele zorg heeft uitgevonden, waar iedereen medisch behandeld wordt, ongeacht hoe groot zijn bankrekening is”, schreef Hunt op Twitter.

I may disagree with claims made on that march but not ONE of them wants to live in a system where 28m people have no cover. NHS may have challenges but I’m proud to be from the country that invented universal coverage - where all get care no matter the size of their bank balance https://t.co/YJsKBAHsw7 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 5 februari 2018

Hunt doet daarmee wel de geschiedenis geweld aan. De NHS werd in 1948 ingevoerd. In andere landen, waaronder België, was er al vroeger een wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Ook gewone Britten reageren

Ook de gewone Britten waren niet opgezet met de kritiek van de Amerikaanse president op de NHS, die deel uitmaakt van de Britse “nationale trots”. Aanvallen daartegen gelden dan ook (partijoverschrijdend) als ongewenst, op Twitter waren de reacties niet van de lucht.

It would be FAR MORE HEALTHY (no pun intended!) if we could break the internet by telling @realDonaldTrump to BUGGER OFF with his ill-educated comments about an NHS which (despite flaws) is magnificent AND doesn’t bankrupt its sick and fragile @NHSMillion (sorry @KimKardashian ) — The Singing Doctor (@rog_la) 5 februari 2018

Trump needs to take his nose out of our NHS, I suggest he looks in his own backyard where his regime is plotting to deny vital healthcare to millions of fellow Americans. The last thing our NHS needs is a phoney president making comments to undermine it! Just butt out for once — Angela Rayner (@AngelaRayner) 5 februari 2018

@realDonaldTrump

Just some facts:

No one in UK goes bankrupt when ill

>600,000 in the USA do every year

Our life expectancy is higher

Our infant mortality is lower

We don't chuck pts out on street

Yet we spend half what the USA does pp

Our NHS is WAY more popular than you

Peace✌ pic.twitter.com/yvfEI3aAFy — HCT (@nhscampaigns) 5 februari 2018

Trump en May hadden onlangs al over opruiende Twitter-berichten van de Amerikaanse president gepraat, waarin die zich achter extreemrechts in Groot-Brittannië had geschaard. Daarvoor had Trump zich later onrechtstreeks verontschuldigd.