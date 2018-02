Eerste ‘Politie 24/7’ opent met spectaculaire achtervolging op E17: “Geen vragen stellen, dieven vangen, nondeju!”

Vanaf maandag volgt een cameraploeg van Eén de avonturen van de Lokale Politie Antwerpen, voor een nieuw programma dat een waarheidsgetrouwe weergave moet zijn van het intensieve politiewerk. Er werd drie maanden lang dag en nacht gefilmd om de dagelijkse realiteit waarmee de agenten worden geconfronteerd vast te leggen. En dat leverde alvast spannende beelden op als de snelle voertuigen van het Snelle Respons Team de achtervolging op een wagen inzetten.

Het werd meteen een spannende eerste aflevering van Politie 24/7 als er een auto aan een politiecontrole probeert te ontsnappen en aan hoge snelheid wegvlucht over de Antwerpse ring. De wegpolitie roept de hulp in van het Snelle Respons Team (SRT) - een team van de arrestatie-eenheid dat in burger werkt - om de wegpiraat te onderscheppen met hun snelle voertuigen.

“De collega’s van onze eenheid hebben allemaal een speciale rijopleiding gehad”, aldus Dave, het diensthoofd van de arrestatie-eenheid. “Ze worden getraind om aan hoge snelheden te rijden en zouden er alles aan doen om schade aan de eigen voertuigen, maar ook aan het voertuig van de verdachte, te voorkomen.” Daarbij vergeten ze de andere weggebruikers zeker niet, want die “zijn de eerste bezorgdheid.”

De anonieme leden van het SRT duwen de gaspedaal stevig in om bij te benen en organiseren zich met de andere voertuigen van de arrestatie-eenheid om het verdachte voertuig te stoppen. Tijdens de spannende achtervolging in het pikkedonker, blokkeert het voertuig van het team de afritten zodat de vluchtende persoon de snelweg niet kan verlaten.

“Hij is zot”

“Op zo’n moment is het niet de bedoeling om de verdachte zo snel mogelijk te laten stoppen, maar het opzet is om zo veilig mogelijk de verdachte te laten stoppen”, legt het diensthoofd uit. “En soms is het veiliger om de verdachte een tijdje te laten rijden om het juiste moment af te wachten, dan halsoverkop en onbezonnen bepaalde initiatieven te nemen.”

De verdachte lijkt echter niet van plan om te vertragen en zorgt door zijn gevaarlijk rijgedrag voor frustratie bij de achtervolgende agenten, terwijl ze goed mogelijk hun best doen om hem in te sluiten: “Godverdomme, hij gaat fouten maken!” De politiemannen hebben alle moeite van de wereld om het verdachte voertuig te stuiten, deels door het andere verkeer op dat late uur. “Hij is zot.”

In Lokeren wordt de verdachte uiteindelijk door de agenten gestopt, die razendsnel uit hun voertuig springen en de man in de boeien slaan. De achtervolging werd zonder ongelukken tot een goed einde gebracht en na een snelle inspectie van het voertuig blijkt ook waarom de bestuurder aan de controle wilde ontsnappen: in de koffer wordt een sportzak vol cannabis aangetroffen. “Een mooie vangst.”