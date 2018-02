Danny Boffin niet langer trainer van Patro Eisden Maasmechelen

Maasmechelen - Danny Boffin is niet langer de trainer van Patro Eisden Maasmechelen. De club uit de eerste amateurliga meldde maandag op de website dat de samenwerking met de voormalige Rode Duivel “in onderling overleg” stopgezet werd.

De 52-jarige Boffin was sinds maart 2016 bij Patro aan de slag. Hij nam het destijds over van voormalig STVV-coach Guido Brepoels. Voor Boffin, ex-speler van Sint-Truiden, Club Luik, RSC Anderlecht, Metz en Standard, was het de eerste job als hoofdcoach.

Na twintig speeldagen is Patro met tien punten zestiende en laatste in de eerste amateurklasse.