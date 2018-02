Lukaku en Lazio lijden pijnlijke thuisnederlaag tegen Genoa na vreemde slotfase met videoref

Op de 23e speeldag in de Italiaanse Serie A moest Lazio Roma een 1-2 nederlaag incasseren tegen Genoa. Jordan Lukaku startte in de basis en werd zeven minuten voor tijd, bij 1-1, vervangen. Pas in blessuretijd scoorde Diego Laxalt de 1-2, nadat hij tien minuten eerder een legaal doelpunt door de videoref zag afgekeurd worden.