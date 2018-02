Duitsland, Oostenrijk en Italië vergaderen over ontlasten van Brennerpas

De ministers van Transport van Duitsland, Oostenrijk en Italië zijn maandag bijeengekomen om oplossingen te zoeken voor de opstopping van de Brennerpas, de bergpas door de Alpen op de grens tussen Oostenrijk en Italië. Tegen het einde van het jaar willen ze concrete maatregelen invoeren.

De vergadering vond maandag plaats in München, in het zuiden van Duitsland, onder auspiciën van de Europese Commissie. De transportministers beslisten onder meer al dat ze het aantal vrachtwagens op de Brennerpas willen beperken en het goederentransport met stimulansen van de weg naar het spoor zullen duwen. In mei worden de verschillende ideeën uitgewerkt op het niveau van werkgroepen.

De Brennerpas is een van de drukste wegen in de Alpen. In 2017 maakten volgens de Oostenrijkse deelstaat Tirol naar schatting 2,25 miljoen vrachtwagens ervan gebruik. Oostenrijk probeerde eerder al om de verkeersstroom te beperken, met name rond vakantieperiodes, tot 300 vrachtwagens per uur, maar dat leidde tot kilometerslange files, zelfs tot in Beieren. Heel wat goederenverkeer passeert door de zuidelijke Duitse deelstaat via Italië over de Alpenpas.

Midden januari was er in de Italiaanse stad Bolzano ook al overleg tussen vertegenwoordigers van de verschillende regio’s aan weerskanten van de Brennerpas. Ze willen een zogenaamde “tolcorridor” invoeren, door tussen München en Verona de wegentol te verhogen en gelijk te stellen. Zo willen ze vrachtverkeer ontmoedigen om de route te kiezen.