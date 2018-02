De Boeck gaat voor bekerfinale met KV Kortrijk: “Als ik zeg niet verbaasd te zijn, roepen ze weer dat ik een dikke nek ben”

Kortrijk on Tour in Limburg. Zaterdag werd Sint-Truiden weggezet, vanavond kan KVK zich in Genk plaatsen voor de finale van de beker. “Het is fiftyfifty”, denkt KVK-coach Glen De Boeck, met negen zeges in dertien matchen stilaan bezwijkend onder de lof. “We maakten van een hoop ellende een ploeg die elke match presteert.” Een tussenbalans tussen Sint-Truiden en Genk.