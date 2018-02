Paul Gheysens greep naast Anderlecht maar aast al op andere Belgische eersteklasser

In Kortrijk valt steeds nadrukkelijker de naam van Ghelamco als bouwheer en investeerder voor het nieuwe stadion. Dat wil KVK bouwen op het bedrijvencentrum Evolis aan de E17. Er is voor het bouwproject alvast een toezegging van intercommunale Leiedal, de eigenaar van de gronden.

In juni wil voorzitter Joseph Allijns de concrete plannen voor het nieuwe stadion voorstellen. Dat Ghelamco een kandidaat bouwheer-investeerder is, wellicht zelfs de grootste, wil de club bevestigen noch ontkennen. Ook over de geruchten dat Ghelamco-baas en Ieperling Paul Gheysens – die goede contacten onderhoudt met voorzitter Allijns, manager Matthias Leterme, burgemeester Van Quickenborne en ex-burgemeester Stefaan De Clerck – interesse zou hebben om KVK te kopen, wil de club niet ingaan.

Eerder kocht Gheysens al Antwerp om er te kunnen bouwen en deed de projectontwikkelaar ook een bod op Anderlecht met het oog op het Eurostadion. Vorig jaar liet eigenaar Vincent Tan al weten KV Kortrijk niet per se te willen verkopen, maar hij voegde er meteen aan toe: “Ik zeg nooit nooit”. Voorzitter Allijns reageerde daar lachend op: “Hij ziet KVK graag , hoor.”