Anderlecht haalde Lazar Markovic echt in de supersolden: paars-wit scheurt zijn broek niet aan Serviër

Lazar Markovic traint sinds gisteren voluit mee met Anderlecht om zijn conditionele achterstand goed te maken. De lastminutetransfer blijkt nu echt een overschotje.

Vorige week raakte al ­bekend dat Liverpool de Servische linksbuiten zes maanden gratis ter beschikking stelt aan Anderlecht, gisteren vertelde manager Mogi ­Bayat in Le Grand ­Débrief, de voetbalshow van La Dernière Heure, dat de Reds ook het overgrote deel van zijn loon nog betalen. Anderlecht scheurt er zijn broek dus niet aan.

Russische schorsing Hanni?

Hoewel Sofiane Hanni naar Spartak Moskou trok, moet hij vandaag eigenlijk voor de Geschillencommissie komen. Hanni scoorde vorige week nog een hattrick tegen Standard, maar deelde toen ook een elleboogstoot uit aan Collins Fai. Dat werd gezien op de tv-beelden en de Algerijn riskeert zeker twee speeldagen schorsing.

De kans dat Hanni zelf naar het bondsgebouw in Brussel komt, is nihil. Hij zal zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. Als hij wordt veroordeeld, kan hij nog in beroep gaan, want het is niet zeker dat hij in Rusland ontsnapt aan een straf. Als dat nodig geacht wordt, zal de schorsing worden doorgegeven aan de Russische voetbalbond en staat Hanni ook even aan de kant bij Spartak Moskou. Anderlecht zal de straf alleszins niet aanvechten.