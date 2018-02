Trump beschuldigt niet-applaudisserende Democraten van “on-Amerikaans” gedrag en “verraad”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag forse kritiek geuit op Democraten die volgens hem niet enthousiast genoeg reageerden tijdens zijn State of the Union van vorige week. “Kunnen we dat verraad noemen? Waarom niet? Ik bedoel, het leek er zeker niet op alsof ze van veel van ons land houden”, aldus het staatshoofd tijdens een speech na een bezoek aan een bedrijf in de staat Ohio.

“Heeft iemand toevallig mijn State of the Union-toespraak gezien”, vroeg de president zich af tijdens zijn discours. “Ik zei dat we de laagste werkloosheidsgraad onder zwarten in de geschiedenis van ons land hebben. Het was alsof... Het was een spel. Je weet wel, ze spelen spelletjes. Ze werden opgedragen om geen enkele gelaatsuitdrukking te vertonen. En ik praat over de laagste werkloosheidsgraad onder de Latijns-Amerikanen in de geschiedenis van ons land. Dat zeg ik niet, maar wel de grafieken en de peilingen. Doodse stilte, zelfs geen glimlach.”

“On-Amerikaans”

Volgens de president zien de Democraten nog liever “dat Trump het slecht doet, dan dat het land het goed doet’. ‘Dat is wat het betekent. Het is erg egoïstisch”, klonk het. Trump vermeed naar eigen zeggen om naar het Democratische deel van het verzamelde Congres te kijken, omdat van daaruit “slechte energie” kwam. De reactie van de Democraten op positief nieuws was “on-Amerikaans”.