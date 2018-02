Democraten komen met antwoord op memo die FBI beschuldigt

De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden in de VS heeft maandag beslist om een Democratische memo vrij te geven, als tegenbewijs voor de Republikeinse memo die vrijdag al publiek werd gemaakt. Die laatste memo heeft het over fouten van de FBI en het ministerie van Justitie in het onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingen.

Donald Trump, de president van de VS, heeft nu vijf dagen de tijd om te beslissen of hij de memo vrijgeeft die de Democraten hebben samengesteld. Ze argumenteren dat die van hun Republikeinse tegenhangers misleidend was en een poging om het onderzoek te ondermijnen naar mogelijke collusie tussen Moskou en team-Trump.

Parlementslid Adam Schiff uit Californië, een Democraat in de inlichtingencommissie, maakte het nieuws bekend. “We denken dat dit zeer nuttige informatie is voor het Amerikaanse volk”, zei hij na de stemming.

Even daarvoor was het tot een scheldpartij gekomen tussen Trump en Schiff op Twitter. Trump noemde Schiff “een van de grootste leugenaars en ‘lekken’ in Washington’ en zei dat hij “moet gestopt worden”. Schiff op zijn beurt antwoordde dat de omstreden memo van vrijdag de president niet vrijpleit in het Rusland-onderzoek, zoals Trump afgelopen weekend beweerde.

Little Adam Schiff, who is desperate to run for higher office, is one of the biggest liars and leakers in Washington, right up there with Comey, Warner, Brennan and Clapper! Adam leaves closed committee hearings to illegally leak confidential information. Must be stopped! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2018

“Essentiële informatie weggelaten”

De orginele memo beschuldigt verantwoordelijken van de FBI en Justitie van het gebruik van informatie uit een partijdige bron, om Carter Page te mogen bespioneren. Page is de gewezen adviseur buitenlands beleid van team-Trump. De memo werd besteld door voorzitter Devin Nunes van de inlichtingencommissie.

De FBI waarschuwde voor de vrijgave van de memo. Volgens de FBI is daarin “essentiële feitelijke informatie weggelaten”. Democraten zagen in de opheffing van de geheimhouding een poging om het Rusland-onderzoek te ondermijnen.