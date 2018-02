9/11-veroordeelde klaagt Trump aan voor “psychologische foltering”

De Fransman Zacarias Moussaoui, de enige persoon die in de VS werd veroordeeld voor de aanslagen van 11 september, klaagt president Donald Trump aan voor de omstandigheden van zijn gevangenschap. In zijn zelfgeschreven aanklacht, die AFP kon inkijken, zegt hij psychologisch gefolterd te worden.

In het document, dat werd ingediend in december, beschuldigt Mossaoui de regering-Trump en het Amerikaanse gevangeniswezen. Hij zegt dat ze hem de toegang tot een advocaat ontzeggen om hem psychologisch te breken, en te vermijden dat hij de waarheid over 11 september zou onthullen.

Hij herhaalt ook zijn eerder gemaakte beschuldigingen aan het adres van de Saoedische koninklijke familie. Prominente leden daarvan financierden volgens hem al-Qaida, en zouden de aanslagen van 11 september mee voorbereid hebben.

Het voormalige lid van de terreurgroep staat bekend als de “twintigste kaper” van de aanslagen op 11 september 2001. Hij was van plan een gekaapt vliegtuig te doen neerstorten op het Witte Huis in Washington.

De man werd in 2006 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Het Amerikaanse gerecht heeft eerdere beroepen die Moussaoui aanspande steeds afgewezen.

De beschuldigingen die hij uitte aan het adres van Saoedi-Arabië resulteerden nooit in een rechtszaak. Ze werden ontkend door het land zelf en ook tegengesproken door een officieel onderzoek.