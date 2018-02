Jan Mulder is staalhard voor huidig Anderlecht: “Mijn bewondering brokkelt af, wat is dat voor een beleid?”

Analist Jan Mulder was maandagavond in Extra Time hard voor ‘zijn’ Anderlecht. De Nederlander hield alweer geen blad voor de mond. “Dit gaat door merg en been. Ik kan er wel om janken”, aldus Mulder. “Hun beste speler zit nu in Moskou, Hanni. Met dat geld wilden ze een spits kopen en wie staat daar nu? Een afdankertje van KV Mechelen!”

“De situatie bij Anderlecht gaat door merg en been. Dat Vanhaezebrouck openlijk kritiek uit op het spel? Niet alleen het spel irriteert Vanhaezebrouck, maar de hele situatie die is ontstaan door de onbegrijpelijke verkoop van de club middenin het seizoen! Dat is zeer slecht gedaan. Wie had ooit gedacht dat een trainer van Anderlecht zo over paars-wit zou praten? De bewondering voor Anderlecht brokkelt af”, klinkt het.”

“Ik weet niet wat ik hoor, en in zekere zin heeft hij nog gelijk ook. Het is niet om aan te zien, en daar zijn meer verantwoordelijken voor dan een spits die geen bal kan vasthouden of een slechte keeper in de goal”, vindt Mulder. “Vanhaezebrouck is naar Anderlecht gegaan als een soort droom die een beginnende trainer heeft, maar hij komt bij Wuustwezel terecht. Hij wordt daar geconfronteerd met een niveau en een organisatie en verkoop die niet bij een trainer van Anderlecht past. Ik snap wel dat hij zich even laat gaan.”

“Ik wind me erover op. Ik heb me zelden zo gevoeld over Anderlecht, dit is zo triest. Hun beste speler zit nu in Moskou, Sofiane Hanni. Eentje waarvan ik zou zeggen dat dat een Anderlecht-speler is. Dat er tien supporters het niet eens zijn met zijn inspanningen? Dat zal me een zorg zijn, hij kan de bal behandelen en nu is hij weg. Met dat geld willen ze dan een spits kopen, maar dan staat daar een afdankertje van KV Mechelen. Wat is dat nu voor een beleid?”