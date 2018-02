Persoon sterft onder muur tijdens mislukte ramkraak met vrachtwagen op Aldi-supermarkt

Oud-Heverlee - Daders hebben dinsdagochtend een mislukte ramkraak gepleegd op een Aldi-supermarkt in de Blandenstraat in het Vlaams-Brabantse Haasrode. Ze gebruikten daarbij een vrachtwagen die ze vermoedelijk gestolen hadden. Eén persoon, vermoedelijk een van de daders, kwam daarbij om het leven.

De daders reden met een gestolen vrachtwagen achterwaarts in op de zijkant van de supermarkt. Zo wilden ze een gat maken, waardoor ze naar binnen konden kruipen. Het liep echter verkeerd, want een van de muren zakte in en belandde op een persoon. Die is overleden, melden de hulpdiensten.

Het parket bevestigt het overlijden. "Maar over de identiteit van de overledene is nog niets bekend", klinkt het in een persbericht. Vermoedelijk gaat het om een van de daders..

"Op dit moment wordt het kantoorgebouw gestut en pas daarna zal het lichaam geborgen worden", aldus het parket. "In de omgeving van de feiten werd een verdacht voertuig tegengehouden. De inzittenden zijn op de vlucht geslagen. Er is een zoekactie met speurhonden georganiseerd, maar voorlopig heeft die nog niets opgeleverd. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of deze gevluchte personen betrokken zouden zijn bij de feiten. Het parket vorderde de onderzoeksrechter. Verschillende lokale politiezones, het afstappingsteam van de federale gerechtelijke politie van Leuven, het labo en de wetsarts zijn ter plaatse gekomen om onderzoek ter verrichten."

Aldi België kondigt in een persbericht aan dat het personeel op geen enkel moment in gevaar was. De schade aan het gebouw is dermate groot dat het betrokken filiaal dinsdag gesloten blijft.