Ook Bel20 in het rood nadat Amerikaanse en Aziatische beurzen ongezien verliezen

Op de beurs van Brussel is de Bel20-sterindex dinsdag bij opening meteen 3,7 procent lager gedonderd tot zowat 3.848 punten. De graadmeter volgt de stevige verliezen in Tokio en op Wall Street.

Ook elders in Europa verliezen de graadmeters fors. De AEX-index in Amsterdam opende met 3,6 procent verlies en de beurs van Londen gaf meteen 3,5 procent prijs. De CAC40 in Parijs zag 3,24 procent verdampen. De Dax in Frankfurt ging meteen 3,6 procent lager.

In Brussel leidt Galapagos de verliesdans met meer dan 5 procent verlies na tien minuten handel. Ontex, AB InBev en KBC verliezen ongeveer 2,9 procent. Alle twintig steraandelen noteren in het rood.

New York in het rood

De aandelenbeurzen in New York zijn maandagavond al zwaar in het rood gesloten. Daarmee kreeg de neergang van voor het weekend een vervolg. De Dow-Jonesindex sloot ver onder de grens van 25.000 punten en dook tussentijds zelfs onder de 24.000 punten, wat neerkwam op een verlies van 6 procent. De Dow sloot uiteindelijk 4,6 procent lager op 24.345,75 punten. Dat is de sterkste daling sinds augustus 2011.

Wells Fargo verloor dik 9 procent aan beurswaarde. De bank maakte bekend dat de boetes voor gesjoemel met rekeningen van klanten de winst met miljoenen zullen drukken. Het omvangrijke fraudeschandaal houdt de gemoederen bij de bank al lang bezig. Van de Federal Reserve mag Wells Fargo, tot het moment dat het de zaken weer op orde heeft, de balans niet verder laten groeien.

Nog een opvallende daler was technologiereus Apple, die 2,5 procent verloor ondanks een adviesverhoging. Ook een positief bericht over de muziektak van Apple haalde uiteindelijk niets uit. Volgens The Wall Street Journal staat Apple Music op het punt Spotify in te halen als grootste muziekstreamingdienst.

Laagste niveau in Tokio

De Nikkei-sterindex in Tokio kelderde 4,7 procent tot 21.610,24 punten. Dat is het laagste niveau sinds oktober vorig jaar. De Japanse hoofdindex raakte eerder op de dag bijna 7 procent of ruim 1.560 punten kwijt. Dat was het grootste puntenverlies sinds november 1990. De breder samengestelde Topix-index vermagerde 4,4 procent.

Alle sectoren stonden in de min. De grootste verliezen werden geleden onder de financiële bedrijven. Ook de makers van elektronische componenten gingen in de uitverkoop.

De beleggers verkopen massaal aandelen nu de langetermijnrente aantrekt en de vrees toeneemt dat de Amerikaanse centrale bank dra de rente zal verhogen.