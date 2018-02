Celstraf en boete voor illegale hazenjacht met Britse windhonden

Eeklo -

Vijf Britten zijn dinsdagochtend in de Gentse correctionele rechtbank veroordeeld tot negen maanden cel met uitstel en een boete van 8.000 euro elk voor het illegaal jagen op hazen in de Vlaamse Polders. Ze laten hun windhonden los in de polders, en filmen en fotograferen vervolgens de jacht van hun honden op de hazen.