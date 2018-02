De verdwenen atoombom: hoe dit nucleaire wapen na 60 jaar nog steeds niet is gevonden

Het is bijna zestig jaar geleden op de dag dat een atoombom in de oceaan bij de Amerikaanse stad Savannah (in de staat Georgia) viel. Na al die tijd ontbreekt nog ieder spoor van het nucleaire gevaarte.

Het is iets na middernacht op 5 februari 1958, de Koude Oorlog is op zijn hoogtepunt. Piloot Howard Richardson is voor de zogeheten Strategische Luchtcommando’s (SAC) van de Amerikaanse luchtmacht bezig met een zeer geheime trainingsvlucht in zijn B-47 bommenwerper.

De training dient als simulatie voor wanneer de situatie tussen de VS en Rusland escaleert. Richardson moet in dat geval naar het communistische land vliegen om bepaalde doelwitten te bombarderen. Om de missie zo realistisch mogelijk te maken, heeft de majoor een echte atoombom aan boord: een Mark 15 van bijna 3.500 kilogram.

Crash

Piloot Howard Richardson, copiloot Bob Lagerstrom en radar navigator Leland Woolard. Foto: U.S. AIr Force/This Day In Aviation

Maar als hij over de staten North Carolina en Georgia vliegt, gaat het mis. Boven de kust van de stad Savannah wordt de bommenwerper van Richardson geraakt door een gevechtsvliegtuig dat ook deelneemt aan de training. Het toestel slaat een enorm gat in één van de vleugels van de B-47 en één van de motoren bungelt ternauwernood nog aan het vliegtuig.

De bommenwerper raakt in een vrije val, maar de ervaren piloot krijgt het toestel weer onder controle. Richardson en zijn copiloot Bob Lagerstrom nemen dan een beslissing die niet alleen hun leven redt, maar waarschijnlijk ook dat van duizenden Amerikaanse burgers: ze besluiten de atoombom in de oceaan te dumpen. Zo verliezen ze het nodige gewicht en is er geen kans dat het gevaarte ontploft bij een noodlanding.

Richardson weet de B-47 veilig aan de grond te krijgen en niemand raakt gewond. Ook de piloot van het gevechtsvliegtuig komt er levend vanaf, doordat hij zijn schietstoel gebruikt.

Zoektocht

Direct na het ongeval wordt een zoektocht op poten gezet om de niet-ontplofte atoombom te vinden. De bom is op ruim drie kilometer van de kust in het water gedropt. Het levert echter niets op. Vele zoektochten zullen volgen, zowel officiële als onofficiële, maar niemand kan het ding vinden. Na 60 jaar ligt de Mark 15 dus vermoedelijk nog altijd op de zeebodem nabij de grote stad.

De motor van de bommenwerper bungelt aan de vleugel van het toestel. Foto: U.S. Air Force/ This Day In Aviation

Volgens Sico van der Meer, onderzoeker bij het Nederlandse Clingendael Instituut en expert op het gebied van non-conventionele wapens, hoeven de inwoners zich niet al te druk te maken. “Als atoombom is hij zeer waarschijnlijk niet meer te gebruiken. Ik zou me, als ik hen was, eerder zorgen maken over Trump en Noord-Korea, met hun nucleaire wapens nu”, zegt hij in het Algemeen Dagblad.

Milieuschade

Een groter gevaar is er voor het milieu, klinkt het nog. Het radioactief materiaal in de bom vergaat niet op de zeebodem, maar het metalen omhulsel van dat materiaal op termijn waarschijnlijk wel. Als het spul in het water terechtkomt, kan dat de nodige milieuschade tot gevolg hebben.