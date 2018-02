De puzzel is gelegd: Annick De Ridder krijgt tweede plaats op Antwerpse N-VA-lijst

Antwerpen - De Antwerpse N-VA pakt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober niet uit met een ‘wit konijn’ in de top vijf van de lijst, maar kiest volop voor ervaring. Dat is dinsdagochtend bekendgemaakt op een persconferentie. Burgemeester Bart De Wever wordt als lijsttrekker gevolgd door Vlaams Parlementslid Annick De Ridder op de tweede en schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud op de derde plaats. Daarmee kiest N-VA in Antwerpen volgens De Wever ook bewust voor een “vervrouwelijking”.

Ook de positie van lijstduwer gaat naar een vrouw, met Vlaams minister Liesbeth Homans. “De belangrijkste plaatsen naast die van lijsttrekker worden dus ingevuld door vrouwen”, zegt De Wever. “Dat vinden we symbolisch erg belangrijk. Momenteel hebben we, na het vertrek van Liesbeth Homans naar de Vlaamse regering, maar één vrouwelijke schepen op zes. Dat is niet meer van deze tijd, we moeten een quantumsprong voorwaarts maken op dat vlak.”

Huidige eerste schepen Koen Kennis, bevoegd voor Mobiliteit en Financiën, moet zich om die reden tevreden stellen met de vierde plaats, voor OCMW-voorzitter en lokaal N-VA-voorzitter Fons Duchateau. Van een devaluatie wil De Wever echter niet spreken. “Als het van mij afhangt, blijft Koen ook gewoon eerste schepen”, stelt hij. Schepen van Sport en Diamant Ludo Van Campenhout neemt de plaats net boven Homans in als een soort co-lijstduwer, schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde had al eerder aangegeven te zullen stoppen met politiek en opnieuw in het bedrijfsleven te zullen stappen.

Annick De Ridder wordt dus het enige ‘nieuwe’ gezicht bovenaan de Antwerpse N-VA-lijst. “Zij heeft ondanks haar jonge leeftijd al veel ervaring op nationaal vlak én in de gemeenteraad en dat willen we nu uiteraard valoriseren op de stadslijst”, zegt De Wever. De Ridder blijft voorlopig op de vlakte over haar persoonlijke ambities in Antwerpen. “De huidige ploeg levert schitterend werk en ik ben blij dat ik daar nu ook deel van mag uitmaken”, zegt ze. “Ik ga me de komende maanden volop mee in de campagne smijten en dan zien we wel waar we uitkomen.” De Ridder blijft in ieder geval voorlopig zetelen in het parlement.

De voorbije maanden waren er geruchten dat N-VA in Antwerpen werk maakte van een ‘wit konijn’, een volledig nieuwe naam op een toppositie. “Ik weet niet waar men dat haalde: deze ploeg heeft het uitstekend gedaan, waarom zou je de spelers dan vervangen door nieuwe?”, stelt De Wever. “Antwerpen doet het zeer, zeer goed. We zijn het economische hart van deze regio en van dit land en zijn ook opnieuw het politieke hart van deze regio, daar heeft dit bestuur voor gezorgd.”

De Wever herhaalde dinsdag ook dat hij het liefst met de huidige coalitie met CD&V en Open VLD zou doorgaan na de verkiezingen.