Tweejarig meisje vriest dood op de veranda, terwijl vader binnen ligt te slapen

Een moeder heeft haar tweejarig dochtertje dood teruggevonden op de veranda voor haar huis. Het kind bleek overleden te zijn aan onderkoeling, omdat haar papa haar niet binnenliet. De man lag binnen op de zetel te slapen. Dat melden verschillende Amerikaanse kranten.

“Mijn dochter! Ze is bevroren, ze is bevroren”, klonk het in paniek tijdens de oproep aan het alarmnummer, die The Washington Post online zette. “Ze reageert niet meer. Mijn god, wat moet ik doen?” riep de mama van de tweejarige Wynter Parker. De vrouw startte de reanimatie en de ambulanciers namen het later over. Het meisje werd nog overgebracht naar het lokale kinderziekenhuis, maar alle hulp kwam te laat. De peuter stierf aan onderkoeling.

Vader sliep

Terwijl haar mama boodschappen aan het doen was, wilde de kleine Wynter graag spelen. Het tweejarig meisje had echter geen succes bij haar vader, want die lag ingedommeld op de zetel. Omdat haar vader niet aan het opletten was, kon het meisje gemakkelijk naar buiten lopen om op het portiek voor hun huis te gaan spelen. De deur die opnieuw in het slot viel, had ze niet opgemerkt. De plek waar ze aan de voorgevel van hun huis begon te spelen was overdekt, maar er waren geen muren of glaswerk. Het kindje speelde echter verder, in de vrieskou.

De temperatuur in de Amerikaanse stad Akron was op dat moment -15 graden. Het kindje was echter zonder jas, zonder handschoenen, zonder muts naar buiten gelopen. Haar vader lag te slapen en hoorde niet dat het meisje graag terug naar binnen wou komen. Zijn dochtertje bleef daar een tijdje eenzaam staan, maar zakte uiteindelijk in elkaar van de koude. Tot haar mama haar vond.

Laagjes cruciaal

De peuter overleed aan de gevolgen van onderkoeling. Kinderarts Heather Trnka vertelt dat het meisje vrij snel geen overlevingskans meer had: “Bij zulke temperaturen bevriest het lichaam binnen dertig minuten. Bij kleine kinderen gaat dat nog sneller dan bij volwassenen. Het is van cruciaal belang dat ze meerdere lagen kleren aan hebben en niet te lang buiten spelen bij temperaturen onder het vriespunt.”