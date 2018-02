Juventus kan even niet op Fransman Matuidi rekenen

Blaise Matuidi is een tijdje buiten strijd met een hamstringblessure. Dat heeft zijn team Juventus bekendgemaakt. De 30-jarige Fransman liep de blessure zondag op in de met 7-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Sassuolo.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van het Franse Paris Saint-Germain, precies in de lappenmand zal liggen. Meer dan waarschijnlijk moet hij volgende week de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen het Engelse Tottenham Hotspur aan zich voorbij laten gaan.

In de Serie A is Juventus in een nek-aan-nekrace verwikkeld met Napoli. Het team van Dries Mertens staat na 23e speeldagen aan de leiding met een punt meer dan de ploeg uit Turijn. Lazio volgt als derde al op dertien punten van Juventus.