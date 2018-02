Moet Standard-coach Sa Pinto na dit brokkenparcours vandaag zware straf vrezen?

Standard-coach Ricardo Sa Pinto verschijnt dinsdagmiddag voor de Geschillencommissie. Voor de derde keer al dit seizoen, ditmaal voor zijn gedrag na de 2-1-nederlaag tegen Zulte Waregem. Toen ging de Portugees door het lint tegenover ref Visser, die in het slot van de wedstrijd een rode kaart trok voor Edmilson Junior. De Portugees moet - opnieuw - een schorsing vrezen, en zijn eerdere escapades dit seizoen spelen niet in zijn voordeel. Een overzicht van wat Sa Pinto al allemaal uitstak.

24 september: Standard-Lokeren. Door het dolle heen

Zo’n drie maand nadat Standard Sa Pinto aanstelde als nieuwe coach, ging de Portugees een eerste keer zijn boekje te buiten. Na de late winning goal van Paul-José Mpoku tegen Lokeren wist Sa Pinto met zijn vreugde geen blijf en vierde het doelpunt met zijn spelers achter de goal. Scheidsrechter Bart Vertenten verwees de Portugees en zijn assistenten naar de tribunes.

De Portugees kreeg een schorsingsvoorstel van één week en een boete van 400 euro, maar dat zou betekenen dat hij de verplaatsing naar Anderlecht zou missen. De Rouches gingen in beroep, en haalden hun slag thuis. Sa Pinto mocht op de bank zitten tegen Anderlecht en moest enkel de geldboete ophoesten. Voor de volledigheid: Anderlecht won met 1-0 na de late winning goal van Onyekuru.

29 november: Anderlecht - Standard. De Grote Sa Pinto Show

Van een stukje theater gesproken...pic.twitter.com/DXUtCZA5gg — Play Sports (@playsports) November 30, 2017

Normaal gaan de mascottes in de Croky Cup met alle aandacht lopen, maar eind november was dat toch anders. Standard won met 0-1 van Anderlecht in de 1/8e finales en nam revanche voor de verloren competitiematch in oktober. maar de wedstrijd zal vooral herinnerd worden door het toneelstuk van Ricardo Sa Pinto op het einde van de wedstrijd.

De Portugees ging door het lint toen een bekertje bier op de hiel van zijn voet viel, ging op het veld liggen en maakte veel misbaar. Hij werd naar de tribune verwezen, maar zijn trucje werkte wel. Er werden ‘maar’ zes minuten bijgeteld en Anderlecht was uitgeschakeld.

De Geschillencommissie van de KBVB legde de Portugese oefenmeester drie matchen schorsing op en een boete van 1.000 euro voor zijn gedrag. Standard noemde de straf toen “disproportioneel” en ging in beroep… net als het Bondsparket. Dat vond de sanctie dan weer te licht en vroeg zes speeldagen.

Uiteindelijk kreeg Sa Pinto twee weken, ofwel drie wedstrijden, schorsing en een boete van 1.000 euro. Standard probeerde nog in hoger beroep te gaan, maar ving bot. Na de drie weken schorsing klaagde de Portugees zijn schorsing nog eens aan op een persconferentie. “Ik had dit in dit beschaafde land nooit verwacht. Ik denk dat ik Koning Filip een brief ga schrijven… En veranderen? Waarom zou ik?”

9 januari: naar de tribune verwezen… op oefenstage

Standard trok tijdens de winterstop naar de Spaanse zon, maar ook daar verloor de Portugese coach van de Rouches de controle. Tijdens een oefenmatch nota bene. Hij werd tijdens de oefenmatch tegen het Duitse Fortuna Düsseldorf naar de tribune gestuurd. Toen Sa Pinto na acht minuten vond dat de Duitsers een overtreding hadden begaan, trapte hij enkele kegels omver en haalde hij verhaal bij de ref. Die eiste respect en stuurde hem prompt naar de tribune.

Foto: Photo News

“Ik begrijp niet waarom ik werd weggestuurd”, reageerde de vurige Portugees. “Er werd een duidelijke fout gemaakt op Christian Luyindama, die werd weggeduwd. En om Christian weg te duwen is niet makkelijk. Ik riep dat het fout was en mocht vertrekken. Oké. Bij mijn assistent gebeurde hetzelfde.” Dit incident zal niet meespelen als Sa Pinto voor de Geschillencommissie verschijnt... maar het helpt niet.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

6 februari: ziedend op de scheidsrechter: “Groot onrecht”

Neen, Ricardo Sa Pinto was geen tevreden man na het laatste fluitsignaal aan de Gaverbeek. Na een dolle slotfase won Zulte Waregem alsnog met 2-1, nadat Standard met tien man was gevallen na een (lichte) rode kaart voor Junior Edmilson. Met een mannetje minder slikte Standard, na slecht verdedigen, het fatale doelpunt. Ricardo Sa Pinto was ziedend en schold scheidsrechter Visser de huid vol, hij moest gekalmeerd worden door Paul-José Mpoku… Welke straf hangt hem ditmaal boven het hoofd?