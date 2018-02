Gemaskerde man bedreigt werkneemster Lidl met pistool, maar overval mislukt

Turnhout - Een gemaskerde man heeft dinsdagochtend geprobeerd een gewapende overval te plegen op warenhuis Lidl aan de Steenweg op Gierle in Turnhout. Dat bevestigt de lokale politie in Turnhout.

Een werkneemster van Lidl werd bij aankomst rond 6.30 uur langs achter vastgegrepen door een gemaskerde man. Onder bedreiging van een pistool dwong hij de werkneemster om de deur van het warenhuis te openen.

Toch geraakte de man niet binnen. Hij vluchtte zonder buit weg toen een auto de parking van het warenhuis op kwam rijden. De politie startte meteen een zoekactie, maar de verdachte werd niet meer gevonden.

Het warenhuis blijft door het incident een hele dag gesloten. Klanten worden doorverwezen naar andere vestigingen in buurtgemeenten.

Afgelopen zaterdag vond ook al een gewapende overval plaats op de schoenenwinkel Brantano in de Papenbruggestraat in Turnhout. Daar werd ook een personeelslid bij de opening van de zaak bedreigd. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de twee overvallen.