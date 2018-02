“Deze koude is niets vergeleken met wat dieren meemaken”: activiste protesteert in ondergoed tegen bont op Winterspelen Video: Reuters

Wat ondergoed en konijnenoortjes. Meer had dierenrechtenactiviste van PETA Ashley Fruno niet nodig om in de Zuid-Koreaanse stad Pyeongchang te protesteren tegen het dragen van bont. De Canadese hoopt alvast dat de Koreanen tijdens de Olympische Winterspelen, die later deze week van start gaan, hun bontjassen in de kleerkast laten hangen.

Foto: EPA-EFE

Een moedige actie was het in ieder geval, aangezien de temperaturen in de regio zakten tot zelfs zestien graden onder nul. Klagen deed de activiste van dierenorganisatie PETA echter niet. “Het is hier zeker koud, maar dit is niets in vergelijking met wat de dieren doormaken op boerderijen.” De dame bleef ruim een kwartier in ondergoed rondlopen om haar punt te maken. Een bord met de boodschap “kampioenen dragen geen bont” moest haar boodschap kracht bijzetten.

Volgens de organisatie is het weliswaar een ander land in Azië, China met name, dat zich de grootste producent van bont ter wereld mag noemen. De dieren moeten er bovendien in miserabele omstandigheden leven. Ze verblijven er in kleine kooien vooraleer ze uiteindelijk worden geslacht en gevild.

“Geen enkel excuus om met bont te paraderen”

Het is dan ook voor hen dat ze op speciale wijze de aandacht wil vestigen op het dierenleed dat gepaard gaat met het dragen van bont. “Jammer genoeg dragen vele Koreanen bont, het zou niet aanwezig mogen zijn op de Olympische Winterspelen”, stelt ze. “Het gaat om dierenmishandeling. Daarom vragen we iedereen om bontvrij naar het evenement te komen. Er zijn vele andere stijlvolle alternatieven beschikbaar. Er is dus geen enkel excuus om met de vacht van een konijn te paraderen.”

Het is niet de eerste keer dat het land tijdens een groot sportevenement kritiek krijgt op de behandeling van dieren. Zo werd in 2002, tijdens het wereldkampioenschap voetbal, door de organisatie opgeroepen om te stoppen met het eten van honden. “Dierenmishandeling is dierenmishandeling, of het nu gaat om honden, konijnen, otters of wasberen”, aldus Fruno. “We zullen verschillende problemen aankaarten terwijl we in Zuid-Korea zijn. Maar een campagne die zich specifiek richt tot hondenvlees hebben we niet.”