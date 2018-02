Elon Musk stuurt vandaag gigantische raket met zijn eigen Tesla de ruimte in

Het leek lange tijd een grap, maar dinsdagavond stuurt Elon Musk een Tesla Roadster naar de ruimte. De wagen zal getransporteerd worden met de Falcon Heavy-raket, de krachtigste sinds de Saturnus V-raket. Aangedreven door maar liefst 27 motoren. Het is nu bang afwachten of de lancering succesvol zal verlopen.

De Amerikaanse raketbouwer SpaceX is klaar om voor het eerst zijn Falcon Heavy te lanceren, een zwaardere versie van de Falcon-9 die de lanceermarkt op zijn kop heeft gezet. De Falcon Heavy moet tussen 19.30 en 22.00 uur Belgische tijd vertrekken van op platform 3A op de lanceerbasis op Cape Canaveral. Het platform dateert nog uit het Apollo-tijdperk en was ook de vertrekplaats van spaceshuttles. Vermoedelijk zullen er duizenden toeschouwers aanwezig zijn om de lancering bij te wonen. Lokale media spreken zelfs van meer dan 100.000 bezoekers.

OPROEP. Bevindt u zich momenteel aan Cape Canaveral om de lancering bij te wonen? Laat het ons weten via oproep@nieuwsblad.be.

(lees verder onder de foto)

Foto: AP

De zeventig meter hoge Falcon Heavy ziet er vrij futuristisch uit. Het wordt de krachtigste draagraket van allen die momenteel in dienst zijn en de krachtigste sinds de spaceshuttle. Volgens SpaceX kan het gevaarte 63,8 ton in een zeer lage baan brengen, kan het 16,8 ton naar Mars slingeren en 3,5 ton naar Pluto. Een ritje kost ongeveer negentig miljoen dollar.

Toch sluit Elon Musk, topman van SpaceX, niet dat het bij de eerste vlucht kan misgaan. Nochtans was een recente test, waarbij alle 27 (!) motoren van de raket tegelijk ontbrand werden, een succes.

(lees verder onder de tweet)

First static fire test of Falcon Heavy complete—one step closer to first test flight! pic.twitter.com/EZF4JOT8e4 — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2018

Maar waarom wil SpaceX met de Falcon Heavy zo’n gigantische raket naar de ruimte sturen? Voornamelijk om te testen of er voortaan grotere en zwaardere satellieten of verkenningstoestellen naar de ruimte kunnen gestuurd worden. En dat opent heel wat deuren voor nieuw onderzoek. Het zou later ook de bedoeling zijn ruimtetoeristen naar boven te brengen.

(lees verder onder de foto)

Foto: AP

Vooraleer de Falcon Heavy te lanceren met een maximum aan cargogewicht, wil SpaceX dus eerst een testvlucht uitvoeren met een minimumvracht aan boord. De reden dus waarom er zich een Tesla Roadster uit 2008 in de raket bevindt. Een lading die amper 1,25 ton weegt. Topman Elon Musk - ook baas van Tesla - kan op deze manier zijn twee liefdes met elkaar verenigen. De Tesla zal uiteindelijk gelost worden in de ruimte, om zich vervolgens in een baan rond de zon te bewegen - bij ruimtefanaten gekend als de Hohmann Transfer Orbit.

(lees verder onder de foto)

Starman in Red Roadster Een bericht gedeeld door Elon Musk (@elonmusk) op 4 Feb 2018 om 9:50 (PST)

Hoe de Tesla precies in de ruimte gelost zal worden, is te zien op onderstaande video-animatie. Voorzien van muziek die alvast tot de verbeelding spreekt:

Video: YouTube