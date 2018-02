Bakker helpt bewoners ontkomen aan hevige woningbrand

Liedekerke - Een hevige brand heeft dinsdagochtend zware schade toegebracht aan een woning in het Vlaams-Brabantse Liedekerke. De woonst, die grotendeels uit hout bestond, is zo goed als volledig vernield, zo meldt de brandweer. De drie bewoners konden aan de vlammen ontsnappen.

Het vuur in de woning aan de Poortstraat brak kort voor 6 uur uit en werd opgemerkt door een bakker die in de omgeving een levering uitvoerde. De man slaagde erin het huis binnen te dringen en de drie bewoners naar buiten te brengen.

De brandweer was nadien snel ter plaatse maar had de handen vol om het vuur te blussen. Uiteindelijk ging een groot deel van de woning in de vlammen op. De juiste oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.