Socialistische vakbond staakt tegen plannen regering, christelijke bond doet niet mee

De socialistische overheidsvakbond ACOD organiseert op 27 februari een intersectorale staking tegen de plannen van de regering Michel met de zware beroepen. Dat heeft de vakbond dinsdag aangekondigd. Ook bij het spoor zal er dus worden gestaakt. De christelijke overheidsvakbond ACV zal niet meedoen. “Onnodig en voorbarig”, klinkt het.

ACOD is niet te spreken over de hervormingen die de regering plant rond zware beroepen. Dat gaat ten koste van de ambtenaren, aldus de socialistische overheidsvakbond.

De regering werkt aan een definiëring van wie een zwaar beroep uitoefent. Wie zo’n zwaar beroep uitoefent, zal aanspraak kunnen maken op een hoger pensioen of vroeger met pensioen kunnen gaan. Er is sprake van vier criteria: fysiek zwaar werk (bijvoorbeeld lasten tillen), een belastende werkorganisatie (ploegen, nachtwerk), een verhoogd veiligheidsrisico en mentale en emotionele belasting. Dat laatste alleen zou evenwel niet voldoende zijn om aanspraak te kunnen maken op de erkenning van zwaar beroep.

De stakingsplannen gelden voor gans het ACOD. Dus ook de spoorvakbond is van plan het werk neer te leggen, aldus Ludo Sempels, de topman van de socialistische spoorvakbond.

ACV doet niet mee

De christelijke overheidsvakbond doet (voorlopig) niet mee met de stakingsplannen. “Onnodig en voorbarig”, oordeelt ACV Openbare Sector over de socialistische stakingsplannen.

ACV wijst erop dat de regering nog concrete voorstellen op tafel moet leggen in verband met de zware beroepen. Er is ook nog geen duidelijkheid over de lijst van situaties die zullen erkend worden als zwaar beroep. “Wie moet dan waartegen staken? “, vraagt de christelijke vakbond zich af.