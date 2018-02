Salah Abdeslam wil donderdag niet verschijnen op zijn proces

Salah Abdeslam heeft de rechtbank laten weten dat hij donderdag niet wil verschijnen tijdens het proces tegen hem en Sofien Ayari, over de schietpartij in de Driesstraat in Vorst op 15 maart 2016. Dat heeft rechtbankvoorzitter Luc Hennart bekendgemaakt.

“Meneer Salah Abdeslam heeft de rechtbank meegedeeld dat hij niet wil verschijnen op de hoorzitting op donderdag 8 februari”, zei Hennart dinsdag.

Maandag -de eerste procesdag- was Abdeslam wel aanwezig in de zaal, maar wilde hij geen vragen beantwoorden. “Mijn stilzwijgen maakt van mij geen crimineel. Beoordeel mij. Ik heb geen schrik van u. Ik geloof in Allah en dat is alles. Ik voeg niets meer toe”, liet hij weten.

De openbare aanklager eiste voor zowel Abdeslam als Ayari de maximumstraf van 20 jaar cel. Uit onderzoek blijkt dat er meerdere schoten zijn afgevuurd met verschillende vuurwapens. Minstens twee agenten werden geraakt. Dat er geen doden vielen, had volgens het gerecht vooral te maken met de professionaliteit van de politiemensen.

Dinsdag en woensdag is er geen zitting. Donderdag komen andere burgerlijke partijen aan het woord en zal Sven Mary, de advocaat van Abdeslam, zijn pleidooi houden.

Uitstel

Toen het proces over de schietpartij eind september werd ingeleid voor de Brusselse correctionele rechtbank, meldde het federaal parket dat Salah Abdeslam, die in Frankrijk in de gevangenis zit, had aangegeven dat hij het proces wilde bijwonen. Het proces werd toen uitgesteld naar 18 december. In de aanloop naar die zitting nam Abdeslam ook een advocaat onder de arm, meester Sven Mary, die meteen uitstel vroeg en kreeg om het dossier te bestuderen.

Noord-Franse gevangenis

Hoewel hij donderdag niet naar zijn proces wil komen, blijft Salah Abdeslam “op dit moment” in de cel zitten in Vendin-le-Vieil, in het noorden van Frankrijk. Dat heeft het Franse gevangeniswezen aangegeven. Dit voor het geval hij toch nog van gedacht zou veranderen.

Voor de duur van het proces was Abdeslam naar die gevangenis, op 130 kilometer van Brussel, overgebracht. Daarvoor was hij opgesloten in Fleury-Mérogis, ten zuiden van Parijs. Abdeslam wordt sowieso 24 uur op 24 bewaakt met camera’s.