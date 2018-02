Belgisch consulaat in Lubumbashi “voor onbepaalde tijd” gesloten

Het consulaat-generaal van België in Lubumbashi, de provinciehoofdstad van Haut-Katanga (in het zuidoosten van Congo), “zal vanaf 6 februari voor een onbepaalde termijn gesloten worden”. Dat heeft het aangekondigd nadat de Congolese regering de sluiting van het consulaat gevraagd had.

“Om redenen buiten onze wil zal het consulaat-generaal van België in Lubumbashi voor een onbepaalde duur gesloten zijn vanaf 6 februari 2018. We houden u op de hoogte”, luidt het in een mededeling die via de sociale media verspreid werd. De sluiting werd bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Congolese regering had maandag de sluiting gevraagd. Kinshasa heeft intussen ook beslist om zijn consulaat in Antwerpen te sluiten.