10 alledaagse tips waardoor je energierekening wat lager ligt

Dikketruiendag is naar jaarlijkse gewoonte een moment om even stil te staan bij de klimaatverandering. Wie een dikke trui draagt, kan de verwarming een graad of twee lager zetten en daardoor energie besparen. Maar ook zonder dikke trui kan je een torenhoge energiefactuur vermijden. Deze tien tips sturen je alvast in de juiste richting.

Met temperaturen die rond het vriespunt hangen en een gevoelstemperatuur van -3 graden, draaien we deze week de verwarming maar wat graag een tikkeltje hoger. Dat we daardoor meer energie verbruiken, is slecht voor het klimaat én de factuur. Maar het kan ook anders.

1) Als er niemand thuis, bijvoorbeeld overdag wanneer je op je werk zit, of ’s nachts als je slaapt, laat je de temperatuur in de leefruimte beter zakken naar 15 à 16 graden. Het heeft immers geen zin om te stoken in een leeg huis.

2) Laat de temperatuur niet zakken tot onder 15 graden, zo voorkom je dat de verwarming ’s ochtends te hard moet stoken om weer warm te worden. “Aparte thermostaatkranen in elke kamer is aangeraden,” zegt Silke De Bouw, consumentenadviseur bij Eneco. “Zo kan je de temperatuur in elke kamer apart regelen.”

3) Vermijd elektrische bijverwarming. Het kan zeker nuttig zijn om heel kort een koude ruimte zoals de badkamer te verwarmen, maar probeer het gebruik ervan toch te beperken want het zijn echte energievreters.

4) Tijdens koude winterdagen ontbreekt het ons vaak aan gezellig en warm licht, dus creëren we die zelf. Maar op plaatsen waar het licht vaak brandt, vervangt u die beter door spaarlampen of de nog energiezuinigere ledlampen. Inboeten aan gezelligheid hoeft niet, als je voor warmkleurige leds kiest.

5) Koude lucht heeft maar een klein spleetje nodig om langs ramen en deuren binnen te glippen. En dat voel je meteen. In plaats van de verwarming iets hoger te zetten, breng je beter een bezoekje aan de doe-het-zelfzaak. Daar vind je tochtstrips die je zeer eenvoudig zelf kan aanbrengen.

6) Voorkom dat de warmte die binnen zit, ook weer snel ontsnapt. Laat daarom de binnendeuren niet onnodig openstaan. Verluchten is belangrijk, maar ook dat hoeft niet de hele dag door. Sta op, doe de ramen open, ontbijt en doe de ramen terug dicht.

7) Wie een oude stookinstallatie heeft, vervangt die het best door een condensatieketel op aardgas of stookolie of een warmtepomp. Het rendement van nieuwe installaties ligt 20 à 25 procent hoger dan installaties van 15 tot 25 jaar oud. Een goed onderhouden boiler is trouwens noodzakelijk om efficiënt te verwarmen. Ontkalk de boiler regelmatig en laat controles uitvoeren.

8) Ontlucht regelmatig de radiatoren. Begin daarbij steeds op de onderste verdieping om toe te werken naar de bovenste.

9) Sluit ’s avonds en ’s nachts de gordijnen of rolluiken. Zo blijft de warmte gemakkelijker binnen.

10) Terug naar Dikketruiendag want een extra trui aantrekken heeft wel degelijk z’n nut. Dan kan je de verwarming namelijk 1 graad lager zetten en zo maar liefst 7 procent energie besparen.