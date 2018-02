VIDEO. Woning onbewoonbaar na uitslaande brand in Waregem, hondje levend uit vlammen gehaald

Waregem - Bij een uitslaande brand in Waregem is dinsdagmiddag een woning grotendeels verwoest. Het pand is onbewoonbaar verklaard en ook de twee aanpalende woningen raakte zwaar beschadigd. Een hondje kon wel levend uit de vlammen gered worden.

De brand brak uit in de Jozef Duthoystraat in Waregem. Over de oorzaak is er nog geen duidelijk. Er vielen wel geen gewonden, maar één buurjongen werd voor alle zekerheid naar het ziekenhuis overgebracht omdat hij rook had ingeademd. Voor de getroffen bewoners wordt een oplossing gezocht.