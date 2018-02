Schijn bedriegt: veel advocaten leven onder de armoedegrens

Een carrière als advocaat is niet zo lucratief als naar de buitenwereld toe lijkt. Meer zelfs: heel wat advocaten kunnen hun lidgeld van de balie niet betalen en verdienen net of zelfs minder dan het bestaansminimum. “Het is een taboe”, zegt Hugo Lamon van de Orde van Vlaamse Balies, in Knack. “Jammer, want zo wordt het probleem niet opgelost.”

Drie jaar geleden trok advocaat Jan Dyck in onze krant al eens aan de alarmbel. Hij zei toen dat hij zich zorgen maakte over de “advocatenexplosie” in ons land. Uit de advocatenbarometer bleek toen dat er in ons land meer dan 15 advocaten per 10.000 inwoners zijn, wat een pak meer is dan in onze buurlanden.

“Er is daardoor een moordende strijd om cliënteel”, zei Dyck toen. “Bovendien wordt ook aan abnormaal lage erelonen gewerkt. Dertig procent van de advocatuur schurkt aan tegen de armoedegrens met een alleenstaand inkomen van minder dan 1.000 euro per maand.” Om toch genoeg ereloon op te strijken, zouden sommige advocaten volgens Dyck ook moedwillig langdurig procederen, terwijl dat in bepaalde zaken niet eens in het voordeel van de cliënt is.

Armoede

Drie jaar later is er niets veranderd, zegt Hugo Lamon van de Orde van Vlaamse Balies (OVB) deze week in Knack. Exacte cijfers over armoede in de advocatuur zijn er nog steeds niet, maar Lamon is ervan overtuigd dat meer advocaten in die situatie zijn dan er zijn die het toegeven.

“Dat merken we bijvoorbeeld aan het feit dat steeds meer advocaten hun jaarlijkse lidgeld aan de balie (tussen 1.500 en 2.000 euro per jaar, nvdr) niet meer kunnen betalen of gespreid moeten betalen”, zegt hij in Knack. “Ik raam hun aantal op 20 à 25 procent. Het gaat vooral om jonge advocaten aan het begin van hun carrière en om 50-plussers.” Dyck schat dat zelfs een derde van alle advocaten een loon heeft dat rond het bestaansminimum schommelt of er zelfs onder ligt.

Oorzaken

Dyck haalde in 2015 al de oorzaak aan voor de verontrustende advocatengroei. “De diplomafabriek van de universiteiten. Elk jaar studeren 2.200 studenten af in de Rechten. Wie advocaat wil worden, moet daarna een driejarige stage bij de balie lopen en een examen afleggen. Maar dat is een lachertje. Je moet tegenwoordig al je vader en je moeder vermoord hebben om niet aan de balie binnen te geraken.”

Het probleem van de erelonen is een taboe onder advocaten, aldus Lamon. “Jammer, want zo blijft het probleem onder de radar en raakt het niet opgelost.”