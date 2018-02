Film over bloedbad dat Anders Breivik aanrichtte in competitie op filmfestival Berlijn

“Utoya 22 July”, een langspeelfilm van de Noorse regisseur Erik Poppe over de moordende raid van Anders Behring Breivik op 22 juli 2011 in Oslo en het eiland Utoya, is opgenomen in het competitieluik van de Berlinale, het filmfestival van Berlijn.

Poppe liet vorig jaar weten dat de film zal vertellen wat op 22 juli 2011 op het eiland Utoya gebeurd is. Breivik schoot die dag 69 overwegend jonge mensen dood die op een zomerkamp waren van de jongerenorganisatie van de Arbeiderspartij (AUF). Eerder op de dag liet hij in Oslo een bomauto ontploffen. In totaal kwamen 77 mensen om het leven.

Voor die feiten werd Breivik in 2012 tot 21 jaar gevangenis met terbeschikkingstelling veroordeeld.

Film

De opnames werden niet op Utoya gemaakt. Ook vertolken de personages geen echte mensen.

De nabestaanden van de slachtoffers en AUF reageerden met voorbehoud op de aankondiging. “Dat de film er komt, doet me huiveren, maar tegelijk begrijp ik dat het verhaal verteld moet worden”, zei AUF-leider Mani Hussaini op NRK.

Erik Poppe is vooral bekend van “The King’s Choice” en “A Thousand Times Goodnight”.

De Berlinale loopt dit jaar van 15 tot en met 25 februari. Negentien kandidaten dingen naar de Gouden Beer. Van Belgen is geen sprake.