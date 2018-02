Tiener (18) riskeert jaar cel voor afpersing. “Hobby om pubers te bestelen”

Brugge / Tielt - Een 18-jarige man van Tsjetsjeense origine heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een reeks afpersingen en diefstallen met geweld. I.A. troggelde vooral geld en sigaretten af van andere tieners in Tielt. Het openbaar ministerie (OM) vorderde een jaar gevangenisstraf.

De feiten speelden zich af van maart tot oktober 2017. In totaal komt de beklaagde in aanmerking voor vier diefstallen met geweld, vier feiten van afpersing en bedreiging. I.A. ging aan de haal met een slordige 500 euro, maar maakte ook een skateboard, sigaretten, een portefeuille en een draadloze geluidsbox buit. “Hij maakte er blijkbaar een hobby van om pubers uit Tielt te bestelen”, aldus procureur Katlijn De Wispelaere. Het OM vorderde een jaar gevangenisstraf, eventueel gekoppeld aan voorwaarden.

De beklaagde blijft beweren dat hij niemand heeft afgeperst. Volgens hem spannen de slachtoffers samen tegen hem. Bovendien ging het eerste feit naar eigen zeggen niet over geld, maar over een portie cannabis. De vader van dat slachtoffer deelde later enkele rake klappen uit aan I.A., die daarvoor geen klacht indiende. De verdediging stuurde aan op een werkstraf.

Bij zijn arrestatie op 5 oktober maakte I.A. geen beste beurt door vanuit de combi heel opzichtig met zijn handboeien te pronken. “Als je de clown wil uithangen, kunnen we ook vijf jaar effectief geven voor die feiten. Achttien jaar en al in de gevangenis, wat moet er van jou komen?”, sprak de rechter hem streng toe.

Uitspraak op 6 maart.