Piepjonge dader biecht vier brandstichtingen op in Aarschot

De zware brand legde de Chirolokalen in de as. Foto: atb

Aarschot - Een 15-jarige jongen uit Aarschot heeft toegegeven achter vier branden in Aarschot te zitten in het najaar van vorig jaar. Dat heeft het parket van Leuven bekendgemaakt.

Het bekendste wapenfeit van de 15-jarige was de zware brand in de Chirolokalen in de Kerkstraat in Aarschot enkele dagen na Kerstmis. Getuigenverklaringen leidden al snel naar minderjarige verdachten. Drie minderjarige jongens werden begin januari verhoord over deze feiten en het lab en de branddeskundige werden aangesteld. De 15-jarige jongen uit Aarschot bekende dat hij brand had gesticht in de lokalen. De rol van de andere jongeren bij deze brand wordt nog onderzocht.

De speurders kwamen tijdens de ondervraging van de jongen te weten dat hij ook nog verantwoordelijk is voor drie andere branden. Het gaat om de branden in een leegstaand huis in de Meertselstraat op 16 september en de twee branden in een huis op de Liersesteenweg op 20 september en op 29 oktober.

De 15-jarige werd op 25 januari voor de jeugdrechter in Leuven geleid. Hij kreeg huisarrest en verschillende vormen van begeleiding opgelegd.