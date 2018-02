Kevin De Bruyne heeft nood aan vakantie tijdens slopend seizoen: "Je voelt je gewoon s***"

Manchester City speelde tot voor kort alles kapot in Engeland maar sinds het begin van het nieuwe jaar gaat het allemaal een beetje moeizamer. Er is nog steeds geen vuiltje aan de lucht voor de Citizens maar de opeenvolging van wedstrijden begint stilaan zijn tol te eisen. Ook bij draaischijf Kevin De Bruyne.

Een gelijkspel tegen Everton. Dat was tot 31 december het enige puntenverlies voor Man City in eigen land. Sindsdien werd er gelijkgespeeld tegen Crystal Palace (0-0), spectaculair verloren van Liverpool (4-3) en afgelopen weekend punten verloren tegen Burnley (1-1). De Citizens kregen af te rekenen met enkele blessures, zoals die van Gabriel Jesus en Leroy Sané, en samen met de vele wedstrijden in Engeland eist dat nu zijn tol. Ook al is de voorsprong in de Premier League nog steeds geruststellend en doen ze in alle vier de competities (Premier League, Champions League, FA Cup en League Cup) nog mee voor de prijzen.

Zelfs krijger Kevin De Bruyne begint het stilaan te voelen. Onze landgenoot miste tot nu toe slechts drie van de 39 wedstrijden van zijn club. "Ik voelde het vanaf de eerste minuut", reageerde De Bruyne na de wedstrijd tegen Burnley. "Ik heb het eerder al eens gezegd. Je voelt je tien wedstrijden geweldig, dan voel je je tien wedstrijden oké en voor de rest is het gevoel s***."

"Maar weet je, we moeten doen wat we moeten doen. We hebben op dit moment amper vijftien of zestien beschikbare spelers en daar moeten we door", aldus De Bruyne, die deze week vrij heeft tot zaterdag voor de thuiswedstrijd tegen Leicester. "Dat zal ons goed doen. Ik ga ergens naartoe. Het maakt me niet uit naar waar!"