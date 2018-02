Voetbalwereld herdenkt vreselijke vliegtuigramp: 60 jaar geleden kwamen acht ‘Busby Babes’ om het leven

Vandaag 6 februari 2018 is het dag op dag 60 jaar geleden een passagiersvliegtuig crashte met acht Manchester United-spelers aan boord. De ramp staat bekend als de Munich Air Disaster, er kwamen in totaal zo’n 23 mensen om bij de crash. De Engelse recordkampioen herdenkt vandaag het zwartste hoofdstuk uit de geschiedenis van de club.

Indrukwekkende minuut stilte

United hield dit weekend al een plechtig herdenkingsmoment voor de thuiswedstrijd tegen Huddersfield. Een impressionante tifo met een foto van het team van 1958 werd omhooggehouden door de supporters en er werd een minuut stilte gehouden die iedereen kippenvel bezorgde. Ook in de rest het stadion waren overal banners en tifo’s om de overleden spelers te eren. De families van de slachtoffers werden ook uitgenodigd voor de wedstrijd en alle supporters kregen een boekje over de ramp van 1958.

Foto: REUTERS

Het was een memorabel moment voor clublegende en overlever van de crash Sir Bobby Charlton, zoals altijd aanwezig op Old Trafford. Ook de voormalige doelman van ManUtd en overlever, Harry Gregg, was aanwezig. Vandaag wordt ook een ceremonie gehouden op Old Trafford om de ramp te herdenken waarop onder meer José Mourinho en Michael Carrick aanwezig zullen zijn.

Foto: AFP

Crash bij het opstijgen

Het vliegtuig crashte op de luchthaven van München. De piloot slaagde er niet in om op te stijgen en kon het vliegtuig niet meer op tijd tot stilstand brengen. Het passagiersvliegtuig crashte tegen de hekken rondom de luchthaven en het botste ook nog met een huis. De oorzaak zou natte sneeuw op de baan geweest zijn. Het vliegtuig vatte ook nog eens brand na het accident. Van de 44 inzittenden kwamen 23 mensen om het leven. Acht Manchester United spelers overleden en drie mensen van de technische staf van United. De andere slachtoffers waren journalisten, supporters en vliegtuigpersoneel.

21 mensen overleefden de ramp United. Doelman Harry Gregg was de held van de crash, hij hielp trainer Matt Busby, enkele teamgenoten waaronder Bobby Charlton en nog twee andere passagiers ontsnappen uit het vliegtuig.

Bobby Charlton en Harry Gregg. Foto: rr

Busby Babes

Het United van 58 was een wereldteam dat bekend stond als de Busby Babes, vernoemd naar de toenmalige manager Matt Busby. Het kwam op 6 februari 1958 terug van een Europa Cup wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado. Het bekende beeld op de grote tifo is dan ook een foto van de United-spelers voor de wedstrijd tegen Belgrado. United verloor enkele van zijn beste spelers door de ramp, waaronder middenvelder Duncan Edwards en aanvaller Tommy Taylor. Edwards werd op dat moment aanzien als de beste speler ter wereld en Taylor was de topschutter van United.

Topspeler Duncan Edwards Foto: Kickstarter.com

De beruchte match eindigde op een 3-3 gelijkspel, waardoor United kon doorstoten naar de halve finale. Na het tragische verlies van enkele topspelers kende United helaas nog een moeilijk seizoen, het kon zijn derde opeenvolgende Engelse titel niet pakken en het verloor in de halve finales van de Europa Cup tegen AC Milan.