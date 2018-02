Hoe dino’s slachtoffer werden van hun eigen succes

Britse wetenschappers hebben in een onderzoek onthuld dat dinosaurussen mogelijk het slachtoffer van hun eigen succes zijn geworden. Dat zou betekenen dat de prehistorische dieren al aan het uitsterven waren nog vóór een dodelijke komeet de aarde raakte en veel diersoorten vernielde.

Volgens het Britse onderzoek zouden dinosauriërs vanuit Zuid-Amerika, waar hun oorspronkelijke roots liggen, geleidelijk aan de hele wereld ingepalmd hebben. Ze waren met meer dan honderd verschillende soorten waarvan het merendeel lange afstanden kon afleggen. Op die manier bedekten ze elk stukje van onze planeet, met alle gevolgen van dien.

Dodelijke migratie

Het Brits onderzoek wordt beschreven in het tijdschrift ‘Nature Ecology and Evolution’ en reconstrueert de route die de dinosaurussen namen nadat ze uit Zuid-Amerika zijn vertrokken. “Ze verplaatsten zich snel naar alle delen van de wereld,” zegt onderzoeker dr. Chris Venditti van de Universiteit van Reading. “Ze konden profiteren van een soort ‘onbeschreven blad’ en maakten daar dan ook gretig gebruik van.”

De prehistorische dieren migreerden naar alle uithoeken. Er was dan ook weinig concurrentie op het gebied van voedsel of ruimte, waarop de dino’s zich gretig voortplantten. “Ze hadden de aarde compleet gevuld. Er was nergens nog een plek om heen te gaan,” klinkt het bij dr. Ciara O’Donovan. “Ze raakten daarop echt gespecialiseerd in hun habitat, zodat ze geen nieuwe soorten meer konden produceren. Dat was de nagel aan hun doodskist.”

Enkel nog vogels

De conclusie van de onderzoekers is dat tegen de tijd dat de allesverwoestende asteroïde insloeg, de dinosaurussen eigenlijk al aan het uitsterven waren. Allemaal, van de wilde T-rex tot de zachtaardige, langgenekte Diplodocus, behalve de vliegende exemplaren. Zij hoefden zich niet te beperken tot een gebied en evolueerden uiteindelijk tot de vogels die we vandaag de dag nog kennen.

Het onderzoek is gebaseerd op een statistische methode om uit te vissen waar elke dino en diens voorouders leefden, uitgebeeld in driedimensionale ruimte, op de aardbol. Dit zou een completer beeld geven dan enkel het bestuderen van fossiel bewijsmateriaal, dat eerder fragmentarisch en bijna altijd onvolledig is.

Aangepast

Maar niet alle onderzoekers zijn overtuigd door het idee dat de dinosauriërs in verval waren voordat de asteroïde de aarde trof. “Dinosaurussen pasten zich voortdurend aan. Zowel aan het continent waar ze verbleven als aan het tijdperk waarin ze leefden,” reageert professor David Martill van de Universiteit van Portsmouth, die niet verbonden is aan het onderzoek. “Ze diversifieerden nog steeds aan het einde van het Krijt, net voordat de meteoriet de dodelijke impact had.”