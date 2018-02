Verzoening mislukt: op 16 februari wordt er gestaakt bij De Lijn

Brussel - Bij De Lijn heeft dinsdag een verzoeningsvergadering plaatsgevonden, na de stakingsaanzegging die een week geleden werd ingediend. De verzoening is mislukt en dus wordt er op 16 februari gestaakt bij de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij, bevestigen verschillende vakbondsbronnen. Woensdag vindt ook een raad van bestuur van De Lijn plaats, met als enige agendapunt de goedkeuring van het gecontesteerde plan voor een nieuwe structuur.

De directie van De Lijn kondigde eind november aan dat ze wil snoeien in het aantal managementfuncties en bedienden. Het gaat om 286 mensen. Ontslagen zijn niet gepland: de vervoersmaatschappij wil de herstructurering opvangen via (brug)pensioen en het niet vervangen van spontane vertrekkers. Daarnaast is de directie ook van plan om een aantal functies te centraliseren.

De socialistische en liberale vakbond dienden intussen al een negatief advies in over de reorganisatie, het ACV geeft geen advies. Woensdag zou de raad van bestuur van De Lijn knopen moeten doorhakken. Vraag is in hoeverre rekening zal worden gehouden met de opmerkingen van de vakbonden. De directie zegt alvast “te willen blijven focussen op sociaal overleg”.

Staken

Bij het personeel van De Lijn is er veel onrust over de plannen en dus beslisten de bonden om op 16 februari voor 24 uur het werk neer te leggen. Mogelijk wordt er op 27 februari nog een keer actie gevoerd, alleen door de socialistische vakbond. De nationale ACOD-leiding heeft dinsdag immers opgeroepen tot protest tegen de regeringsplannen rond zware beroepen. “Wij zijn traditioneel solidair, maar moeten nog bekijken hoe wij dat gaan organiseren”, verklaarde ACOD-secretaris Rita Coeck over die stakingsoproep.