Bondsparket waarschuwt voor “laatste kans”, maar Standard-coach Sa Pinto komt ervan af met lichte straf

Standard-coach Ricardo Sa Pinto moest vandaag voor de Bondsparket verschijnen na zijn scheldtirade in de match tegen Zulte Waregem, maar ontbrak dinsdag op de zitting. Scheidsrechter Lawrence Visser was wel aanwezig, hij verklaarde zich niet bedreigd te voelen. Het bondsparket sprak over een “laatste kans” voor Sa Pinto, die uiteindelijk één week moet brommen en een boete van 1.200 euro betalen. De schorsing gaat in vanaf volgende week. Tegen Club Brugge in de beker en tegen Moeskroen kan hij dus op de bank plaatsnemen.

Sa Pinto, die al voor de derde keer dit seizoen op het disciplinaire matje werd geroepen, werd vervolgd voor zijn gedrag na de wedstrijd tegen Zulte Waregem (2-1). De Portugees ging wild tekeer tegen scheidsrechter Lawrence Visser, die het voorval in zijn verslag opnam en zo de vervolging in van zette.

Scheidsrechter Visser voelde zich niet bedreigd door Sa Pinto, maar nam het incident na het laatste fluitsignaal toch op in zijn verslag. “Wild gesticulerend riep hij me allerlei verwensingen toe. Toen de situatie uit de hand dreigde te lopen, zette ik een paar stappen achteruit. Daarop werd hij agressiever, tot zijn spelers Mpoku en Poccognoli hem wegtrokken”, getuigde Visser voor de Geschillencommissie. “Ik kan begrijpen dat een coach het niet eens is met mijn beslissingen, maar door de manier waarop hij zijn ongenoegen, uitte besloot ik dit op te nemen in mijn rapport.”

Op basis van dat rapport kon het Bondsparket overgaan tot de vervolging van de Portugees, die zich al voor de derde keer dit seizoen moest verantwoorden voor zijn gedrag. “Telkens voor onaanvaardbaar gedrag, al dan niet met agressiviteit ten opzichte van de ref. Het is jammer dat een trainer zo’n goedgevuld disciplinair dossier heeft en bedaard moet worden door zijn spelers. Maar zijn gedrag is wel al verbeterd”, gaf Rubens toe. De procureur vorderde daarom drie weken schorsing, waarvan twee met uitstel. “Zo hangt er hem altijd iets boven het hoofd. Het is een duidelijke waarschuwing voor de toekomst. Ik hoop dat daardoor zijn gedrag betert. Het is wel zijn laatste kans. Ik geniet van een coach met een zuiders temperament, maar het moet er niet telkens over gaan.”

Sa Pinto, die zelf niet aanwezig was, liet zich vertegenwoordigen door advocaat Gregory Ernes. Hij kon zich grotendeels vinden in de vordering van de procureur en vroeg “een proportioneel correcte sanctie”. “Het was een chaotisch matcheinde en iedereen bij Standard was gefrustreerd. In tegenstelling tot vorige keren, bleef Sa Pinto nu tot na de wedstrijd in zijn technische zone. Na het laatste fluitsignaal gaat hij op overdreven wijze richting de scheidsrechter, maar hij maakte geen agressieve gebaren. Na het incident kalmeert Sa Pinto en in de tunnel is hij degene die de anderen probeert te kalmeren”, aldus Ernes, die ter vergelijking ook beelden toonde van Michel Preud’homme, Felice Mazzu en Hein Vanhaezebrouck.

Twee weken schorsing voor Mpoku

Zijn aanvoerder Paul-José Mpoku riskeert twee weken schorsing en een boete van minstens 5.000 euro na zijn aanvaring met scheidsrechter Lawrence Visser en match delegate Kris Bellon . “Voor dergelijke feiten zou ik vijf weken kunnen vragen, maar daarmee treffen we enkel Standard. De speler zou in die periode gewoon op vakantie kunnen gaan”, zei bondsprocereur Marc Rubens cynisch. “Daarom vraag ik bovenop twee speeldagen schorsing een boete die naam waardig van minstens 5.000 euro. Mpoku heeft een kwalijke primeur op zijn naam. Hij is de eerste speler die een match delegate aanvalt. Een medewerker van de KBVB belagen, dat kan gewoon niet. Gelukkig kwamen coach en teammanager tussen, anders was het veel erger geweest.”

Mpoku zou na de nederlaag van Standard op het veld van Zulte Waregem in de clinch gegaan zijn met scheidsrechter Lawrence Visser en match delegate Kris Bellon, die dinsdag ter zitting van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de feiten kwam toelichten. Standard relativeerde de feiten. “Mpoku is een voorbeeldige speler en we zijn trots om zo iemand in onze rangen te hebben”, aldus Gregory Ernes, raadsman van de Rouches.

De match delegate, die door de KBVB aangeduid wordt om toe te zien op onregelmatigheden, stelde na de partij vast dat Mpoku zich samen met Sébastien Poccognoli richting de kleedkamer van Lawrence Visser begaf. De ref was eerder in aanvaring gekomen met Standard-coach Sa Pinto, die na de winning goal van Saponjic wild tekeer ging tegen Visser. Mpoku en Poccognoli wilden verhaal halen bij de scheidsrechter in diens kleedkamer. Match delegate Bellon had dat gezien en omdat spelers niets te zoeken hebben in de kleedkamers van de ref, haalde hij zijn smartphone boven om de gebeurtenissen te filmen.

Volgens Bellon stapte Mpoku daarop naar hem toe en sloeg hij met zijn vlakke hand op de gsm. “Alle spelers richtten zich nadien tegen mij en duwden me met mijn rug tegen de muur. Sa Pinto en teammanager Christian Theus probeerden iedereen tevergeefs te kalmeren. Ik had mijn vest opengedaan en toonde mijn badge, zodat ik herkenbaar was. Maar pas nadat een speler riep dat ik de match delegate was, lieten ze mij gerust. Er zijn helaas geen beelden van, Poccognoli draaide de camera bewust weg van de incidenten”, getuigde Bellon.

“Geen disciplinair verleden voor Mpoku”

Standard nam het op voor zijn speler en kon zich niet vinden in de bewoordingen van het Bondsparket. “Mpoku heeft in België geen disciplinair verleden en ook in dit dossier kan Standard hem niets verwijten. Hij wist niet dat iemand van de KBVB foto’s nam, dat hoorde hij pas nadien. Door zijn hand op de smartphone van Bellon te zetten wil hij vermijden dat er foto’s op sociale media gegooid zouden worden. Bovendien valt de telefoon niet op de grond en is er geen schade aangebracht. Nadien was Mpoku misschien wel de kalmste speler in de tunnel”, aldus Gregory Ernes.

Mpoku nam ook zelf het woord. “Ik ben vrij geschokt van de verklaringen van de match delegate. Als kapitein moet ik het voorbeeld geven. Ik ga ook altijd in dialoog met de scheidsrechter. Toen ik de coach van Zulte Waregem, Francky Dury, naar de kleedkamers van de arbiter zag stappen, zijn ‘Pocco’ en ik hem achterna gegaan. Als kapiteins wilden wij ook wat zeggen”, vertelde een zichtbaar geïrriteerde Mpoku. “Dan zag ik meneer Bellon filmen. In Kortrijk had een supporter de coach gefilmd en online gezet. Dat wilde ik vermijden. Op een kalme manier heb ik mijn hand op zijn smartphone gezet. Ik heb niet geslagen en heb hem ook niet beledigd. Ik vind het schandalig dat de feiten zo opgeklopt worden.” Bellon reageerde nog dat hij Dury niet had opgemerkt.

Ook fysiektrainer Standard voor de Geschillencommissie

Behalve hoofdtrainer Ricardo Sa Pinto en aanvoerder Paul José Mpoku, moest ook Standards fysiektrainer José Guilherme Oliveira Kruss Gomes dinsdagmiddag voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verantwoorden. De T5 van de Rouches wordt vervolgd omdat hij een duw zou gegeven hebben aan de match delegate.

Bondsprocureur Marc Rubens vroeg een schorsing van vijf weken en een “aanzienlijke geldboete” voor de Portugese fysiektrainer. Kruss Gomes zou na de competitiewedstrijd op bezoek bij Zulte Waregem (2-1) een duw gegeven aan match delegate Kris Bellon, die daarbij evenwel niet tegen de vlakte ging. “Hij was volledig over zijn toeren en duwde mij met beide handen. Nadien vertelde hij mij dat hij geen besef had van zijn acties. Hij dacht dat er een schermutseling was en ging daar helemaal in op”, getuigde Bellon.

De match delegate kreeg de duw meteen nadat Sa Pinto zijn troepen naar de kleedkamers had gestuurd. Net daarvoor zou Bellon omsingeld zijn geweest door enkele spelers, omdat hij wilde filmen hoe Mpoku en Poccognoli naar de kleedkamer van scheidsrechter Visser stapten. “Op dat moment was een duw totaal onnodig, het tumult was net gepasseerd”, verklaarde Rubens zijn vordering.

De Geschillencommissie doet dinsdagnamiddag zijn vonnis uit de doeken. Mogelijk moet de Portugese T5 de rest van de reguliere competitie in de tribunes plaatsnemen in plaats van in de dug-out

De Geschillencommissie maakt het vonnis in de loop van de namiddag bekend. De Congolese Belg riskeert geschorst te zijn voor de bekerwedstrijd tegen Club Brugge en het competitieduel tegen Moeskroen