Rusland vraagt hulp van Turkije bij berging neergehaald gevechtsvliegtuig in Syrië

Het Russische leger heeft Turkije hulp gevraagd bij de berging van het boven Syrië neergehaalde gevechtsvliegtuig Suchoi Su-25. Het gaat vooral om de motoren van het toestel, deelde het Russische ministerie van Defensie dinsdag in Moskou mee. Uit de sporen van de fatale treffer kan dan achterhaald worden om welk soort van draagbaar luchtverdedigingssysteem het ging, klinkt het.

De laagvliegende jachtbommenwerper was zaterdag in het noordwesten van Syrië boven de door islamistische milities gecontroleerde provincie Idlib afgeschoten. In de al zeven jaar durende oorlog, die al aan meer dan 400.000 mensen het leven heeft gekost, krijgen de rebellengroepen de steun van Turkije.

De piloot had volgens Moskou zijn schietstoel gebruikt, maarblies zich op met een granaat vooraleer hij kon gevangengenomen worden. De stoffelijke resten van de majoor werden dinsdag naar Rusland teruggebracht.

Draagbare luchtafweerraketten, zogeheten MANPADs, vormen een groot gevaar voor laagvliegende gevechtstoestellen en -helikopters. Ze zijn in Syrië tot dusver nauwelijks gebruikt. Volgens Russische gegevens zou het om de luchtafweerraket Strela van Sovjetmakelij of het Amerikaans model Stinger kunnen gaan.