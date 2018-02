Coach Ronald Koeman moet het Nederlands elftal uit de diepe put helpen

Ronald Koeman is de nieuwe bondscoach van Nederland. Hij werd dinsdag aangesteld en tekende een contract tot en met het WK van 2022. Koeman volgt Dick Advocaat op, die in november vertrok nadat Oranje zich niet wist te plaatsen voor het WK in Rusland.

Ronald Koeman was tot november vorig jaar coach van Everton, maar daar werd hij ontslagen wegens tegenvallende resultaten ondanks heel wat investeringen. Daarvoor trainde hij Southampton, Feyenoord, AZ, Valencia, PSV, Benfica, Ajax en Vitesse.

De Nederlandse bond kon ook de komst van Nico-Jan Hoogma als directeur topvoetbal aankondigen. De 49-jarige Hoogma komt over van Heracles Almelo, waar hij sinds januari 2007 aan de slag was als algemeen directeur. Hij treedt in dienst op 1 maart.

“Nederland hoort nog steeds op een eindtornooi”

Ronald Koeman kijkt er naar uit om als bondscoach van het Nederlands elftal aan de slag te gaan. “Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik de ambitie had bondscoach van Nederland te worden”, zei hij dinsdag tijdens een drukbezochte persconferentie in Zeist. “Ik ben heel erg blij en vind het een absolute eer om coach van Oranje te zijn.”

Koeman krijgt als opdracht zich met Oranje na twee gemiste eindronden voor het EK van 2020 te kwalificeren. “Ik zie zeker toekomst”, opende hij. “Anders was ik niet aan deze uitdaging begonnen. We hebben misschien wel niet meer de beste spelers, maar dat wil niet zeggen dat we geen goed team kunnen formeren. Nederland hoort nog steeds op een eindtoernooi.”

Koeman wilde niet vergelijken met de prestaties van Oranje op het succesvolle WK in Brazilië. Nederland haalde toen de halve finales. “Maar ik denk dat dat toernooi wel de maatstaf is. Dan heb ik het niet alleen over de prestaties daar, maar ook over de manier waarop alles daar georganiseerd was.”

“Ik denk dat we meer kunnen doen op training, ook anders kunnen trainen en tactisch meer kunnen”, vervolgde Koeman die zich tot en met het WK van 2022 aan Oranje verbond. “We kunnen ook leren van het plezier en de discipline die andere sporters uitstralen. Dat mis ik wel eens bij het Nederlands elftal. Oranje moet geen tussendoortje zijn. Je moet niet bij Oranje komen om even uit te blazen van alle drukte bij de club en je moet erg trots zijn om geselecteerd te worden.”

Koeman heeft zijn technische staf nog niet rond. “Natuurlijk hebben we daar al over gesproken”, zei de opvolger van Dick Advocaat. “En we spreken ook al met mensen. Maar het is nog niet zo dat de staf al rond en compleet is. Ik heb twee namen in de media gelezen. Het klopt dat ik daar altijd heel erg prettig mee heb gewerkt”, doelde hij op keeperstrainer Patrick Lodewijks en fysiektrainer Jan Kluitenberg.